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Главные локации для активного отпуска в Абхазии

Абхазия – одна из самых удивительных территорий на Земле. Она поражает путешественников с первых минут знакомства. Туристов привлекает не только многовековая культура и удивительные легенды. Нетронутая суровая природа, неприступные скалы, удивительные водоемы – все это идеально подходит и для активного, и для экологического отпуска.

Отдых в Абхазии может быть захватывающим и запоминающимся. Главное – знать, куда поехать и что посмотреть. На территории региона есть много местных достопримечательностей, а также настоящих европейских строений, которые особенно красиво смотрятся на контрасте с кавказским колоритом.

Какие же локации стоит посетить в Абхазии обязательно? На что посмотреть? И какие места особенно интересные?

Абхазия

Замок принца Ольденбургского и окрестности

Замок в стиле модерн был построен в начале прошлого века. Он входит в список самых красивых зданий Абхазии. Туристов привлекает не только само здание, но и его местоположение. Он стоит возле реки Жоэквары в курортной зоне страны. Замок был построен как летняя резиденция принца, а с приходом советской власти превратился в санаторий.

Не смотря на то, что здание претерпело много бед, оно до сих пор сохранило свой шарм и красоту. После пожаров и запустения власти передали замок на реставрацию частному лицу. Турист имеют возможность полюбоваться на то, как величественные руины восстанавливаются вопреки судьбе и времени.

Кроме самого замка туристы могут посетить такие места неподалеку:

  • Огромная зона отдыха с фонтанами и огромным количеством цветов.
  • Пруд с цаплями и прозрачной водой.
  • Большой Приморский парк с уникальными растениями местной флоры.
  • Старинный ресторан, где принц Ольденбургский регулярно ужинал. Здание сохранило свою архитектуру и убранство. Ресторан был разобран в Париже и перенесен в Абхазию, что само по себе чудо, особенно для начала ХХ века.

Ресторан, кстати говоря, посещали многие писатели и художники. Сюда часто приезжал Иван Бунин. Обедал в этих стенах и Максим Горький. Удивительное строение было собрано без единого гвоздя. Уникальная конструкция сохранилась очень хорошо. Даже через сто лет она выглядит изысканно и величественно.

Некоторые территории возле стен замка небезопасны для туристов. Здание все еще в аварийном состоянии, поэтому возможны обвалы стен или балок. Но на безопасном расстоянии величественный замок все равно выглядит чудесно. Особенная эстетика запустения придает ему особенную атмосферу.

Замок принца Ольденбургского

Голубое озеро и его окрестности для экологического туризма

Голубое озеро в Абхазии – один из самых красивых водоемов страны. Его воды сохраняют ярко-голубой оттенок даже в самую плохую и пасмурную погоду. Водоем окружают огромные скалы и древние леса. Вода выглядит немного мутноватой из-за большой глубины водоема.

Искупаться в его водах не так просто. Максимальная температура воды составляет +10 градусов Цельсия, поэтому окунуться в голубые потоки могут только подготовленные люди. Тем не менее, посмотреть на это чудо природы стоит обязательно. Хотя бы потому, что местные легенды гласят: тот, кто умоет лицо водой Голубого озера, станет моложе сразу на несколько лет.

Голубое озеро

Еще одна особенность озера – его «мертвая» вода. В нем не водится рыба, нет ни планктона, ни водорослей, ни другой растительности. Все здесь тихое, спокойное, нет ни малейшего движения. Особенная «мертвая» красота озера запечатлена на многих фото для мировых журналов, а также в некоторых фильмах.

Вместе с Голубым озером можно посетить такие достопримечательности:

  • озеро Рица;
  • Юпшарское ущелье;
  • водопады Гегский, Мужские слезы и Девичьи слезы.

Неподалеку также есть смотровая площадка, дача Иосифа Сталина и много менее крупных, но очень интересных объектов.

Метки: В мире

Опубликовано: 07.06.2019 в 11:04 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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