Полезно знать. О геологии участка





Когда и кому нужна геология участка?

Подробная характеристика всех компонентов геологической среды - очень важная информация, которая используется:

при генеральном планировании городов и поселков;

для разработки строительного проекта;

при реконструкции строений;

для осуществления технического контроля аварийных зданий и сооружений.

Геологоразведка территории проводится также с целью поиска строительных материалов, источника воды, подробнее описано на сайте http://s-g-i.ru/geologiya-uchastka.php. Специалистами нашего предприятия «СГИ» изучается геология участка в любой климатической зоне страны.

Зачем изучается геология участка?

Современные строительные материалы отличаются высокой прочностью и большой массой, поэтому оказывают большое статическое и динамическое воздействие на грунт. Исследования, которые проводят наши специалисты, дают возможность определить прочность и деформационную способность грунтов, их фильтрационные и другие свойства, изучить гидрологический режим участка, оценить степень вероятности развития опасных геофизических процессов и явлений.

Эти сведения использует проектант при принятии важных конструкторских решений для выбора места размещения объекта, определения оптимального типа фундамента, разработки инженерной защиты сооружения.

Провести геологию участка наши специалисты рекомендуют не только для ответственных и опасных сооружений, но и при возведении малоэтажного частного дома. Строительство с учетом геологических особенностей территории обезопасит ваше строение от несвоевременных дефектов и разрушений.

Этапы изучения геологических особенностей территории

Для получения всесторонней характеристики участка наши инженеры собирают и изучают всю доступную информацию геологического характера, а также технические характеристики объекта, строительство (реконструкция) которого запланировано на участке. Следующий этап - работа на местности, которая включает в свой состав маршрутные наблюдения, бурение разведочных скважин, отбор образцов грунта. На месте, где запланировано размещение сооружения (его основание) проводятся испытания породы (штампом, зондирование). В лаборатории компании наши лаборанты проводят дальнейшие исследования отобранных образцов, после чего готовится отчет о проведенных изысканиях.

Нашими специалистами по индивидуально разработанной программе исследуется геология участка под строительство, цена на которую определяется площадью участка, сложностью природных условий, этажностью и категорией ответственности объекта строительства.