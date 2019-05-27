Чтобы второй хлеб уродился

Картофель недаром прозвали вторым хлебом – редкий дачный участок обходится без этой культуры. И рад огородник, которому удалось собрать богатый урожай крупной и вкусной картошки. Конечно, для этого требуются хороший семенной материал и благоприятные погодные условия. Но важен и метод выращивания. Например, технология агронома Петра Романовича Балабанова, который посвятил изучению выращивания картофеля большую часть своей жизни, позволяла ему получить более сотни отборных клубней с одного куста! И многие огородники-любители, следуя его методу, отмечают значительное увеличение урожая картофеля на своем участке. Хотите узнать секрет? Открывайте рубрику «Сад-огород» свежего номера газеты «Эфир».