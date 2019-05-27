Как защитить детей от падения из окна?
Статистика подтверждает: падение из окна – серьезная причина детского травматизма. И в теплое время года опасность возрастает, ведь весной и летом мы чаще открываем окна для проветривания. Как защитить ребенка? Расскажем о важных правилах в рубрике «Дела житейские» свежего номера газеты «Эфир».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
За газ
Русская Софи Лорен
Пионерлагерь как школа жизни
Вкусный пирог всегда выручит
Лолита грузит цветы самолётами
Как снимали «Т-34»
«Крик» Сергея Лазарева «Евровидение» услышит 16 мая
Королевская ягода
Фильмы войны
Интересные моменты в судьбе Татьяны Булановой
Добавить комментарий: