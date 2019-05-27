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Как защитить детей от падения из окна?

окно

Статистика подтверждает: падение из окна – серьезная причина детского травматизма. И в теплое время года опасность возрастает, ведь весной и летом мы чаще открываем окна для проветривания. Как защитить ребенка? Расскажем о важных правилах в рубрике «Дела житейские» свежего номера газеты «Эфир». 

Метки: Анонс, СМИ

Опубликовано: 27.05.2019 в 09:08 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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