Как защитить детей от падения из окна?

Статистика подтверждает: падение из окна – серьезная причина детского травматизма. И в теплое время года опасность возрастает, ведь весной и летом мы чаще открываем окна для проветривания. Как защитить ребенка? Расскажем о важных правилах в рубрике «Дела житейские» свежего номера газеты «Эфир».