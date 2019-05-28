Свет и цвет в типичной квартире: полезные рекомендации от Mobilicasa





Владельцы типовых панельных квартир и дизайнеры, которые работали в таких помещениях, сходятся на мнении, что основными недостатками такого жилья является недостаток места и света. Поскольку менять габариты квартиры мы не можем, остается только работать над их визуальным восприятием. Здесь нам помогут цвет и свет.

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Цветовые решения

Здания из панелей характеризуются небольшим количеством окон и одинаковыми темными интерьерами. Интересно, что большинство людей окрашивают стены в темный цвет и вешают на окна темные шторы, что вызывает эффект темноты даже в течение дня. Это нужно исправить.

Следует начать менять внешний вид квартиры с покраски стен в более светлые и чистые оттенки. Идеальным выбором будет базовый белый, возможно с нежным блеском. Такая отделка заставит свет тонко отражаться от стен, что поможет визуально увеличить пространство. То же касается и обоев – чем они светлее, тем просторнее кажется комната. Не позволяйте изобилию красочных рисунков сбить вас с пути – такие решения невероятно красивы, но хорошо работают лишь в просторных помещениях с огромными окнами, через которые поступает достаточное количество света.

Однако если натуральный белый цвет не подходит по причине вкусовых пристрастий, можно выбрать вместо него светлые пастельные тона, например, как синий, голубой, розовый или фисташковый. Если для покраски найдется очень красивый цвет, но слишком темный, можно попытаться создать более светлый оттенок на его основе.

Вопросы освещения

Свет в панельных домах, особенно если они образуют целые кварталы, оставляет желать лучшего, так как соседние высотки препятствуют проникновению солнечного света в окна близлежащих домов.

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Для устранения проблемы можно применить точечное освещение с нейтральным светом. Как правило, такие модели светильников имеют энергосберегающие лампочки, а значит, их можно использовать практически весь день для освещения помещения. Чем больше точек света – тем лучше. Можно использовать и слабые лампочки. Свет станет рассеянным и получится иллюзия солнечных лучей.

С окон рекомендуется снять темные шторы и тюль с плотным переплетением. Вместо них использовать легкие и воздушные изделия без рисунков и отпечатков, снижающих прохождение света. Также с окон лучше снять крупные растения – подоконник должен быть полностью пустым, чтобы как можно больше солнечного света проникало внутрь.

Любую квартиру можно сделать просторной, светлой и стильной. Нужно принять во внимание приведенные выше советы и применить их на практике. Тогда обустройство квартиры в панельном доме станет не только легким, но и приятным.