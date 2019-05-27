Жители сел Красный Языл Ординского района и Покровка Березовского района, а также деревень Китрюм Куединского района и Батерики Березовского района уже могут идти в газовую службу за техническими условиями для подключения своих домов к газу. В этих населенных пунктах завершены плановые работы по строительству распределительных газопроводов. Всего в 2017–2018 годах в Пермском крае в рамках программы газификации возможность подключения к газу получили почти 13 тысяч домов. В этом году муниципалитеты Прикамья подали еще 47 заявок «на газ». Читайте подробности развития газификации в нашем регионе в рубрике «Пермский взгляд» свежего номера газеты «Эфир».