21 мая Любови Полищук исполнилось бы 70 лет. Актрисы нет с нами уже больше 12 лет, но говорить о ней в прошедшем времени по-прежнему сложно. «Женщина-карнавал», «бенгальский огонь», «русская Софи Лорен» – так называли Любовь Полищук коллеги, зрители, друзья. И в актерской, и в личной жизни этой талантливой и обаятельной актрисы было много интересного. Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».