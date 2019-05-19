Русская Софи Лорен
21 мая Любови Полищук исполнилось бы 70 лет. Актрисы нет с нами уже больше 12 лет, но говорить о ней в прошедшем времени по-прежнему сложно. «Женщина-карнавал», «бенгальский огонь», «русская Софи Лорен» – так называли Любовь Полищук коллеги, зрители, друзья. И в актерской, и в личной жизни этой талантливой и обаятельной актрисы было много интересного. Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».
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