Пионерлагерь как школа жизни

У многих жителей нашей страны немало ярких детских воспоминаний связано с каникулами в пионерском лагере. А для кого-то пионерлагерь даже стал школой жизни. Ко Дню пионерии (19 мая) мы узнали, что именно там некоторые знаменитости обрели. Подробности в свежем номере газеты "Эфир"..