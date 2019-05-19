Пионерлагерь как школа жизни
У многих жителей нашей страны немало ярких детских воспоминаний связано с каникулами в пионерском лагере. А для кого-то пионерлагерь даже стал школой жизни. Ко Дню пионерии (19 мая) мы узнали, что именно там некоторые знаменитости обрели. Подробности в свежем номере газеты "Эфир"..
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Вкусный пирог всегда выручит
Лолита грузит цветы самолётами
Как снимали «Т-34»
«Крик» Сергея Лазарева «Евровидение» услышит 16 мая
Королевская ягода
Фильмы войны
Интересные моменты в судьбе Татьяны Булановой
Рецепты для пикника
Сладкая слива для уральского сада
Татьяне Самойловой исполнилось бы 85 лет
Добавить комментарий: