Вкусный пирог всегда выручит: и когда нужно перехватить кусочек-другой в спешке, и когда хочется порадовать гостей, и когда есть желание побаловаться чайком. В рубрике «Вкусно!» свежего номера газеты «Эфир», читайте разные варианты сытных и сладких пирогов.