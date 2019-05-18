Лолита грузит цветы самолётами
С Лолитой всегда интересно побеседовать, поскольку певица полна сюрпризов. Например, звезда любит собственноручно выращивать чеснок и солить огурцы. А еще она призналась нашему специальному корреспонденту в том, что... Читайте в свежем номере газеты «Эфир».
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