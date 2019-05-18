Лолита грузит цветы самолётами

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С Лолитой всегда интересно побеседовать, поскольку певица полна сюрпризов. Например, звезда любит собственноручно выращивать чеснок и солить огурцы. А еще она призналась нашему специальному корреспонденту в том, что... Читайте в свежем номере газеты «Эфир». 

Метки: СМИ, Анонс

Опубликовано: 18.05.2019 в 12:46 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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