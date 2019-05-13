Как снимали «Т-34»

Фильм «Т-34» начинается с лязгающего броней танкового боя. Им же и заканчивается. А в середине – схватка двух врагов: пленного лейтенанта Ивушкина, чей танк подбили в боях, и немецкого танкового аса Ягера. Ивушкин собирает из заключенных концлагеря танковый экипаж и задумывает побег на легендарном Т-34. Но для этого нужно сразиться с дюжиной немецких танков. О том, как снимался фильм, рассказывают сами актеры, среди которых и наш земляк Антон Богданов. Читайте в рубрике «ТВ премьера», свежего номера "Эфира".