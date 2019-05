«Крик» Сергея Лазарева «Евровидение» услышит 16 мая

В этом году на Международном песенном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве нашу страну будет представлять Сергей Лазарев. Песня «Scream» (в переводе с английского – «крик») прозвучит в его исполнении во время второго полуфинала 16 мая. Для Сергея это уже не первая попытка. В 2016 году его участие в «Евровидении» с песней «You Are the Only One» обернулось большой шумихой. По результатам голосования телезрителей российский певец стал лидером, но члены жюри из некоторых стран этих восторгов не разделили, и в итоге Лазарев оказался только на третьем месте. По мнению многих, проблема в том, что конкурс «Евровидение» перешел из разряда песенных в политические. Но мы надеемся, что музыка всё же остается там главной и на этот раз выступление Сергея оценят по достоинству. Своими переживаниями по поводу грядущего выступления певец поделился с нашим специальным корреспондентом перед отъездом в Израиль. Читайте в рубрике «Шоу», свежего номера газеты "Эфир".