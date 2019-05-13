Королевская ягода
Земляника садовая, клубника, виктория – как только не называют эту необыкновенно популярную ягоду у нас в стране. Раннеспелость, урожайность, прекрасный вкус и польза для здоровья делают ее незаменимой на приусадебном участке. Как подружиться с земляникой и не разочароваться в этой поистине королевской ягоде, в рубрике «Сад-Огород» рассказывает агроном питомника «Марьина роща» Анна Оринина. Читайте в свежем номере газеты "Эфир".
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