Королевская ягода

Земляника садовая, клубника, виктория – как только не называют эту необыкновенно популярную ягоду у нас в стране. Раннеспелость, урожайность, прекрасный вкус и польза для здоровья делают ее незаменимой на приусадебном участке. Как подружиться с земляникой и не разочароваться в этой поистине королевской ягоде, в рубрике «Сад-Огород» рассказывает агроном питомника «Марьина роща» Анна Оринина. Читайте в свежем номере газеты "Эфир".