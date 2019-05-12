Фильмы войны

Война, мягко говоря, не время для творчества. До высоких ли чувств, когда вокруг взрываются бомбы? Но история отечественного кинематографа доказывает: талантливым людям не страшны никакие сложности. Ведь даже в самые тяжелые годы, годы Великой Отечественной войны, было создано множество кинокартин, которые любимы народом до сих пор: «Свинарка и пастух», «Два бойца», «В 6 часов вечера после войны», «Кащей Бессмертный». Как снимали эти фильмы в условиях войны, что пришлось пережить актерам, читайте в свежем номере газеты «Эфир».