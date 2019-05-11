Интересные моменты в судьбе Татьяны Булановой
В сюжете нового сериала «Никогда не говори «никогда» на телеканале «Россия» многие телезрители пытались углядеть совпадения с судьбой популярной певицы Татьяны Булановой. Как уверяет сама Татьяна Ивановна, напрасно. Впрочем, в настоящей биографии Булановой тоже есть немало интересных моментов – можно снять сериал, не сочиняя сценарий. И в фильме найдутся роли не только для самой певицы, но и для Аллы Пугачевой, Алисы Фрейндлих и Михаила Боярского. Читайте подробности в свежем номере «Эфира».
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