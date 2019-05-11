Рецепты для пикника

На горизонте лето, так что впереди немало выездов на природу. И рецепты всевозможных блюд для пикника особенно актуальны. Мы подобрали наиболее интересные в рубрике «Дела житейские». Узнайте, как готовятся булочки для пикника, ребрышки по-грузински, помидоры по-корейски, шашлык с ананасом в свежем номере газеты «Эфир».