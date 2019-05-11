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Рецепты для пикника

шашлыки

На горизонте лето, так что впереди немало выездов на природу. И рецепты всевозможных блюд для пикника особенно актуальны. Мы подобрали наиболее интересные в рубрике «Дела житейские». Узнайте, как готовятся булочки для пикника, ребрышки по-грузински, помидоры по-корейски, шашлык с ананасом в свежем номере газеты «Эфир». 

Метки: Анонс, СМИ

Опубликовано: 11.05.2019 в 09:05 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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