Татьяне Самойловой исполнилось бы 85 лет

«Летят журавли» на телеэкранах. Летят уже более 60 лет, а зрители не перестают сочувствовать героине Татьяны Самойловой Веронике. Судьба актрисы, которой 4 мая исполнилось бы 85 лет, тоже была подобна журавлю. Читайте большой материал, посвящённый народной актрисе, на страницах свежего номера газеты «Эфир».