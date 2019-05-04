Татьяне Самойловой исполнилось бы 85 лет
«Летят журавли» на телеэкранах. Летят уже более 60 лет, а зрители не перестают сочувствовать героине Татьяны Самойловой Веронике. Судьба актрисы, которой 4 мая исполнилось бы 85 лет, тоже была подобна журавлю. Читайте большой материал, посвящённый народной актрисе, на страницах свежего номера газеты «Эфир».
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