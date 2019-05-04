Сладкая слива для уральского сада

Слива – нечастый гость в уральских садах. Возможно, потому, что под этим словом прикамские садоводы чаще всего подразумевают агрессивный тернослив с терпкими плодами. Сладкие сливы средней полосы России нередко подмерзают в холодные пермские зимы либо не успевают созреть за короткое лето. Что же делать, если хочется иметь на участке сливу со вкусными плодами? Для начала ознакомиться с современным ассортиментом сливы, а затем выбрать подходящий вариант. Разобраться в видовом разнообразии сливы поможет агроном питомника «Марьина роща» Анна Оринина. Читайте в рубрике «Сад-Огород» свежего номера газеты «Эфир».