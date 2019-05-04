Что делать, если начальник не пускает в отпуск?
Грядет лето – пора отпусков, и многие уже строят планы на желанный отдых. Но что, если начальник вдруг находит причину вас не отпускать? В каких случаях он имеет на это право? И что делать, если вам отказывают в отпуске незаконно? Читайте в рубрике «Юридический вопрос» свежего номера газеты "Эфир".
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