Леониду Каневскому исполнится 80 лет
Чтобы стать знаменитым, Леониду Каневскому оказалось достаточно маленького эпизода в кино. А свою главную роль – майора Томина – он играл 20 лет. 2 мая актеру исполнится 80 лет, и он по-прежнему в деле: ведет авторскую передачу «Следствие вели...», снимается в кино, играет в театре, а в перерывах рассказывает интересные истории из своей жизни. Самые интересные - в свежем номере газеты «Эфир».
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