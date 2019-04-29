Леониду Каневскому исполнится 80 лет

Чтобы стать знаменитым, Леониду Каневскому оказалось достаточно маленького эпизода в кино. А свою главную роль – майора Томина – он играл 20 лет. 2 мая актеру исполнится 80 лет, и он по-прежнему в деле: ведет авторскую передачу «Следствие вели...», снимается в кино, играет в театре, а в перерывах рассказывает интересные истории из своей жизни. Самые интересные - в свежем номере газеты «Эфир».