Из балета - в кино
Что общего между Мишель Мерсье, Шарлиз Терон, Натали Портман, Пенелопой Крус и Сарой Джессикой Паркер? Все они пришли в кино из мира балета и добились больших успехов. Немало таких примеров и в истории отечественного кинематографа. В преддверии Международного дня танца (29 апреля) мы решили выяснить, какие же обстоятельства уводят из балета в кино.
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