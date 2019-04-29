Эй, вы, там, наверху!

Сдача квартир внаем сегодня не редкость. И если квартиросъемщики – спокойные тихие люди, другим жильцам до них, как правило, дела нет. Но что, если ваш сосед сдает жилье, а квартиранты попались на редкость буйные? В рубрике «Юридический вопрос», свежего номера газеты «Эфир», читайте, что можно сделать в таком случае.