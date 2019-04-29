Курс на объединение

Возможность получить качественную медицинскую помощь, дать хорошее образование детям, организовать себе интересный и полезный досуг – всё это важные составляющие комфортной жизни современного человека. И губернатор Пермского края Максим Решетников считает, что одна из главных задач властей – обеспечить необходимый уровень комфорта во всех территориях региона, а для этого нужно их всесторонне и комплексно развивать. В рамках очередной рабочей поездки губернатор оценил ситуацию в Гремячинском городском округе и городском округе Губаха. Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».