Курс на объединение

Возможность получить качественную медицинскую помощь, дать хорошее образование детям, организовать себе интересный и полезный досуг – всё это важные составляющие комфортной жизни современного человека. И губернатор Пермского края Максим Решетников считает, что одна из главных задач властей – обеспечить необходимый уровень комфорта во всех территориях региона, а для этого нужно их всесторонне и комплексно развивать. В рамках очередной рабочей поездки губернатор оценил ситуацию в Гремячинском городском округе и городском округе Губаха. Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
7 причин положить теплый пол
Екатерина Гусева: «В бытовом плане я опасна!»
Готовимся к Пасхе
Все козыри Артура Смольянинова
«Марсианские хроники» Владислава Дворжецкого
Четверть века работы в интересах жителей
Эффективная зарядка
Пугачёвский бунт
Настройка на стройку
Что делать, если потерялся паспорт?
Добавить комментарий: