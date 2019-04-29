7 причин положить теплый пол

Выбирая систему обогрева дома, мы всегда с осторожностью подходим к выбору. Ведь важно, чтоб в доме было не только уютно и тепло, а и безопасно. Сейчас на пике популярности вариант с системой обогрева тёплый пол. Ведь он имеет целый ряд преимуществ перед классическим обогревом батареями или радиаторами.

Но в чём его преимущество перед остальными и зачем выбирать именно эту систему обогрева? С этим вам помогут разобраться следующие 7 причин:

1) Универсальность. Этот вид обогрева идеально подходит для любого типа помещения. Он отлично справляется с эксплуатационными нагрузками и обогревает помещения с повышенной влажностью и сыростью (санузел, кухня). Также справляется с обогревом помещений, где не доступны другие виды источников тепла (коридор, прихожая, балкон и др.). В случае необходимости, кабель можно положить не только на пол, а и вмонтировать в стену.

2) Высокая эффективность. Система равномерно нагревается по всему периметру и оптимально прогревает воздух как вверху, так и внизу. А с помощью термостата и датчиков вы можете температуру регулировать самостоятельно. Эти системы будут служить долго и надёжно, учитывая пожелания владельцев.

3) Экономичность. Тёплые полы имеют высокий коэффициент полезного действия. Они экономичней от традиционных радиаторов и конвекторов. Ведь расход электроэнергии на 10-15% меньше, а обогрев помещения лучше – они равномерно распространяют тепло по комнате и избавляют от сквозняков.

4) Незаметность. Не нужно подбирать специально место размещения и «вписывать» в интерьер. Эта система под напольным покрытием полностью незаметна.

5) Хорошая совместимость с любым видом напольного покрытия. Тёплый пол подходит под любой вид покрытия: паркет, плитка, ламинат, линолеум, ковролин. Главное, заранее проконсультироваться с менеджером или внимательно прочитать инструкцию, чтоб выбрать наиболее подходящий вариант.

6) Безопасность. Использование такого подогрева исключает возможность получить ожоги, либо затопить соседей. Все элементы конструкции скрыты, поэтому получить электрический удар невозможно.

7) Длительная эксплуатация. Срок службы системы зависит от виды, и может достигать 50 лет. А некоторые системы имеют пожизненную гарантию.



Учитывая всё вышеизложенное, можно утверждать, что именно система тёплого пола является самым эффективным, комфортным и надежным источником тепла!