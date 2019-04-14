Настройка на стройку
На минувшей неделе депутаты Законодательного Собрания совместно с правительством Пермского края обсудили итоги развития инфраструктуры в 2018 году. Доклады о строительстве новых школ, детских садов, сельских амбулаторий и других объектов прозвучали на выездном заседании парламентской рабочей группы. Как обстоят дела со строительством важных и необходимых объектов в Пермском крае, читате в рубрике «Буква закона» свежего номера газеты «Эфир».
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