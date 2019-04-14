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← Настройка на стройку

Пугачёвский бунт

Пугачева

Один журналист предложил поместить портрет Аллы Пугачевой на 100-рублевую купюру. А ведь народную любовь певица завоевала тем, что жила по принципу «Я не деньги, чтобы всем нравиться». 15 апреля Примадонне отечественной сцены исполняется 70 лет. Вспоминаем, против чего она бунтовала в рубрике «Музыкальный юбилей», свежего номера газеты «Эфир». 

Метки: Анонс, СМИ

Опубликовано: 14.04.2019 в 17:14 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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