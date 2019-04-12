Что делать, если потерялся паспорт?

Если Вы потеряли паспорт, это неприятно, поскольку требует хлопот по его восстановлению. А чем еще грозит потеря основного документа и как избежать дополнительных проблем, расскажем в рубрике «Юридический вопрос» свежего номера газеты «Эфир».