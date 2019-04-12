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12 апреля отмечается Всемирный день овсянки
12 апреля отмечается Всемирный день овсянки. Самое известное блюдо из овсянки – это, конечно, овсяная каша. Но из овсянки можно приготовить еще много всего вкусного – от котлет до сладкого пирога. Интересные рецепты из полезного продукта - в рубрике «Быстро и вкусно» свежего номера газеты «Эфир».
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