Одну из главных ролей в сериале «На краю» сыграла наша землячка
Одну из главных ролей в новом сериале телеканала «Россия» «На краю» сыграла наша землячка Софья Шуткина. Эта страшная история о российских девушках, которые в поисках любви и лучшей доли попадают в Халифат, основана на реальных событиях и весьма актуальна. У многих еще в памяти громкая история с московской студенткой Варварой Карауловой, которую чудом удалось отловить на пути в Исламское государство. О том, как шла работа над сериалом и какие были трудности, Софья поделится с читателями свежего номера газеты «Эфир».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Новые автобусы обеспечат комфорт и безопасность пассажиров
Весна – время обрезки плодовых деревьев
Как оформить социальный вычет при покупке жилья
Девяностые: лихие и яркие
«Смешные тайны» Джеки Чана
Владимиру Познеру исполняется 85 лет
Ни одного кадра с чужими усами
Как оформить социальный налоговый вычет?
Как отучить кошку царапать мебель?
На телеканале «Россия» – вновь «Годунов»
Добавить комментарий: