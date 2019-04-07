Одну из главных ролей в сериале «На краю» сыграла наша землячка

Одну из главных ролей в новом сериале телеканала «Россия» «На краю» сыграла наша землячка Софья Шуткина. Эта страшная история о российских девушках, которые в поисках любви и лучшей доли попадают в Халифат, основана на реальных событиях и весьма актуальна. У многих еще в памяти громкая история с московской студенткой Варварой Карауловой, которую чудом удалось отловить на пути в Исламское государство. О том, как шла работа над сериалом и какие были трудности, Софья поделится с читателями свежего номера газеты «Эфир».