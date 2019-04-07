Новые автобусы обеспечат комфорт и безопасность пассажиров

В Пермь поступило восемь новых автобусов Volgabus, работающих на газомоторном топливе. Перед выходом на линию их планируют оснастить современными техническими средствами, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров. Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».