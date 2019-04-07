← Весна – время обрезки плодовых деревьев
Одну из главных ролей в сериале «На краю» сыграла наша землячка →
Новые автобусы обеспечат комфорт и безопасность пассажиров
В Пермь поступило восемь новых автобусов Volgabus, работающих на газомоторном топливе. Перед выходом на линию их планируют оснастить современными техническими средствами, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров. Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Весна – время обрезки плодовых деревьев
Как оформить социальный вычет при покупке жилья
Девяностые: лихие и яркие
«Смешные тайны» Джеки Чана
Владимиру Познеру исполняется 85 лет
Ни одного кадра с чужими усами
Как оформить социальный налоговый вычет?
Как отучить кошку царапать мебель?
На телеканале «Россия» – вновь «Годунов»
Юридический вопрос: спецсчет на капремонт
Добавить комментарий: