Весна – время обрезки плодовых деревьев. Эта важная процедура помогает растениям сохранить крону незагущенной, а значит, избежать многих болезней, обеспечить плодам достаточную освещенность и питание и принести хороший урожай. Но для того, чтобы дерево благополучно перенесло обрезку, важно сделать ее аккуратно и правильно. Как именно - читайте в рубрике «Сад-огород» свежего номера газеты "Эфир".