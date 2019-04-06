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Весна – время обрезки плодовых деревьев
Весна – время обрезки плодовых деревьев. Эта важная процедура помогает растениям сохранить крону незагущенной, а значит, избежать многих болезней, обеспечить плодам достаточную освещенность и питание и принести хороший урожай. Но для того, чтобы дерево благополучно перенесло обрезку, важно сделать ее аккуратно и правильно. Как именно - читайте в рубрике «Сад-огород» свежего номера газеты "Эфир".
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