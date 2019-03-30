1 апреля Владимиру Познеру исполняется 85 лет. И это не шутка. Он ведет прямые эфиры и авторскую программу «Познер», снимает документальное кино, путешествует – и останавливаться не собирается. А еще он интересный рассказчик: не смущаясь говорит о том, что очень красивый, с гордостью заявляет, что самый лучший журналист, и с юмором рассказывает, как однажды сел в кадку с фикусом. Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».