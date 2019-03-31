«Смешные тайны» Джеки Чана

В своё время, продюсеры хотели сделать из Джеки Чана второго Брюса Ли, но он предпочел стать «китайским Чарли Чаплиным» – забавным и совсем не похожим на супергероя. 7 апреля актеру исполняется 65 лет, и по такому случаю в рубрике «ТВ Юбилей» свежего номера газеты «Эфир», читайте его «смешные» тайны.