«Смешные тайны» Джеки Чана
В своё время, продюсеры хотели сделать из Джеки Чана второго Брюса Ли, но он предпочел стать «китайским Чарли Чаплиным» – забавным и совсем не похожим на супергероя. 7 апреля актеру исполняется 65 лет, и по такому случаю в рубрике «ТВ Юбилей» свежего номера газеты «Эфир», читайте его «смешные» тайны.
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