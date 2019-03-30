Ни одного кадра с чужими усами
От «Полицейского с Рублевки» до «Гоголя», от хоккеиста в фильме «Лёд» до Гамлета на театральной сцене – Александр Петров везде в главных ролях. Ему всего 30 лет, а у него уже более 40 работ в кино и сериалах, он играет в театре, снимается в телешоу, издал сборник
своих стихов. «Да я не сильно напрягаюсь», – говорит при этом актёр и с удовольствием рассказывает, что еще успевает в своей жизни на страницах свежего выпуска пермского еженедельника «Эфир».
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