Ни одного кадра с чужими усами

От «Полицейского с Рублевки» до «Гоголя», от хоккеиста в фильме «Лёд» до Гамлета на театральной сцене – Александр Петров везде в главных ролях. Ему всего 30 лет, а у него уже более 40 работ в кино и сериалах, он играет в театре, снимается в телешоу, издал сборник

своих стихов. «Да я не сильно напрягаюсь», – говорит при этом актёр и с удовольствием рассказывает, что еще успевает в своей жизни на страницах свежего выпуска пермского еженедельника «Эфир».