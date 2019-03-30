Как оформить социальный налоговый вычет?

Если вы потратились на лечение или приобретение лекарств, можно возместить часть расходов, оформив социальный налоговый вычет. В каких случаях это возможно и что для этого нужно сделать, читайте в рубрике «Юридический вопрос» свежего номера газеты «Эфир».