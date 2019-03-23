Как отучить кошку царапать мебель?

Кошки – очаровательные создания. Но только не в те моменты, когда хозяин обнаруживает следы когтей на обивке любимого дивана или обоях. Избежать конфликта с питомцем поможет когтеточка. Как сделать ее своими руками и приучить к ней кота, читайте на страницах свежего номера газеты «Эфир».