На телеканале «Россия» – вновь «Годунов». Теперь с продолжением. Телевизионная сага о том, как на Руси появился первый избранный царь, собрала на съемочной площадке многих звезд, а у телеэкранов – немало любителей истории. Одну из главных ролей в сериале – боярина Василия Шуйского – сыграл Андрей Мерзликин. На страницах свежего номера газеты «Эфир» актёр рассказал о том, как снимали сериал, как эти съемки повлияли на его жизнь и какие еще роли ему доводилось играть.