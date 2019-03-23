На телеканале «Россия» – вновь «Годунов»
На телеканале «Россия» – вновь «Годунов». Теперь с продолжением. Телевизионная сага о том, как на Руси появился первый избранный царь, собрала на съемочной площадке многих звезд, а у телеэкранов – немало любителей истории. Одну из главных ролей в сериале – боярина Василия Шуйского – сыграл Андрей Мерзликин. На страницах свежего номера газеты «Эфир» актёр рассказал о том, как снимали сериал, как эти съемки повлияли на его жизнь и какие еще роли ему доводилось играть.
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