Осторожно, Вы на сцене!

Многие актеры считают, что играть на сцене сложнее, чем сниматься в кино, ведь в театре не бывает дублей, так что исправить свою ошибку не получится. Самый большой страх при этом – забыть во время спектакля свой текст. Но на сцене актеров подстерегают и другие опасности. Ко Всемирному дню театра (27 марта) выяснили, какие. Читайте на страницах свежего номера газеты «Эфир».