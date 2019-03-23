Осторожно, Вы на сцене!
Многие актеры считают, что играть на сцене сложнее, чем сниматься в кино, ведь в театре не бывает дублей, так что исправить свою ошибку не получится. Самый большой страх при этом – забыть во время спектакля свой текст. Но на сцене актеров подстерегают и другие опасности. Ко Всемирному дню театра (27 марта) выяснили, какие. Читайте на страницах свежего номера газеты «Эфир».
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