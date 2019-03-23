Юридический вопрос: спецсчет на капремонт
Собственники ряда многоквартирных домов аккумулируют взносы на капремонт не на общем счете Фонда капитального ремонта, а на специальном счете, откуда средства пойдут на капитальный ремонт конкретно их дома. На какие же ремонтные работы можно потратить собранные на спесчете деньги? И как именно это сделать? Подробные инструкции в рубрике «Юридический вопрос» свежего номера газеты «Эфир».
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