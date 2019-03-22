Самое нужное для малыша

Рождение ребенка – большая радость. И теперь поздравлять прикамские семьи с этим счастливым событием будут не только родные и близкие. Пермский край стал одним из 17 регионов России, которые присоединились к федеральной акции «Подарок новорожденному» в рамках всероссийской программы «Десятилетие детства». И сегодня жители края, общественные организации и власти вместе обсуждают состав подарка и механизм его получения. Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».