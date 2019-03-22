Самое нужное для малыша
Рождение ребенка – большая радость. И теперь поздравлять прикамские семьи с этим счастливым событием будут не только родные и близкие. Пермский край стал одним из 17 регионов России, которые присоединились к федеральной акции «Подарок новорожденному» в рамках всероссийской программы «Десятилетие детства». И сегодня жители края, общественные организации и власти вместе обсуждают состав подарка и механизм его получения. Читайте подробности в свежем номере газеты «Эфир».
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Все дети «Прекрасной няни»
Подвёз - женись
Валерий Леонтьев отметит 70-летие
Что делать, если задерживают зарплату?
Быстро и вкусно
Цель - современное лечение в комфортных условиях
Что делать, если курят на лестнице?
Басков поёт, удивляет и шокирует
5 признаков Михаила Жванецкого
Один момент: Вам - комплимент
Добавить комментарий: