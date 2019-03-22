Все дети «Прекрасной няни»

Анастасия Заворотнюк поразила публику новостью: в свои 47 лет она в третий раз стала мамой! В связи с этим радостным событием в рубрике «Персона «Эфира»» свежего выпуска пермского еженедельника решили вспомнить всех детей, которые играют в жизни актрисы важную роль. Не пропустите!