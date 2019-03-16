Подвёз - женись

Думаете, любовь на дороге не валяется? А вот многие известные люди личным примером доказали обратное. В преддверии Международного дня таксиста, который отмечается 22 марта, читайте истории известных актеров, музыкантов и телеведущих, которые обрели свою любовь, «занявшись извозом» или попросив их подвезти. Читайте, как познакомились со своими будущими супругами Александр Ревва, Олеся Судзиловская, Александр Буйнов, Евгения Крюкова и др. в свежем номере газеты «Эфир».