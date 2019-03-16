Валерий Леонтьев отметит 70-летие
Валерий Леонтьев выходит на сцену уже более 47 лет. И каждый раз это сложнейшие па, невероятные кульбиты, стойка на руках и, конечно, завораживающий тембр голоса, который ни с каким другим не спутаешь. 19 марта у Леонтьева юбилей: сложно поверить, но ему исполнится 70 лет. И всё это время настоящее шоу происходит не только на концертах, но и в жизни певца. Читайте большой материал об артисте в рубрике «Музыкальный юбилей» свежего номера газеты "Эфир".
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