Что делать, если задерживают зарплату?
Если работодатель просрочил выплату заработной платы, закон предлагает различные механизмы защиты ваших прав и получения кровно заработанного. Что делать в этом случае - читайте в рубрике «Юридический вопрос» свежего номера газеты "Эфир".
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