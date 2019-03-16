Весной часто наступает момент, когда мы по разным причинам начинаем задумываться о более легком меню. Кто-то постится, кто-то соблюдает диету, кому-то просто хочется разнообразия. Смотрите подборку вкусных, достаточно сытных, но при этом легких блюд в рубрике «Быстро и вкусно» свежего выпуска пермского еженедельника «Эфир». Некоторые из них вполне подойдут и для постящихся.