Цель - современное лечение в комфортных условиях

Получить доступную и качественную медицинскую помощь всем жителям Пермского края – одна из первоочередных задач, которые поставил перед собой Максим Решетников, занимая пост губернатора. С тех пор в этом направлении планомерно ведется работа: по всему краю медицинские учреждения ремонтируются и комплектуются современным оборудованием. Как идёт эта работа, читайте в рубрике «Пермский взгляд» свежего номера газеты «Эфир».