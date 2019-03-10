Что делать, если курят на лестнице?
Если ваши соседи курят в коридоре или на лестничной клетке и уговоры не помогают, можно привлечь их к ответственности по закону. Как? Читайте в рубрике «Юридический вопрос» нового выпуска пермского еженедельника «Эфир».
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