Басков поёт, удивляет и шокирует

Николай Басков умеет не только петь, но и удивлять, и даже шокировать – одно только видео с Филиппом Киркоровым на песню «Ибица» чего стоит! Из-за него было сколько шума, что артистам пришлось записать еще один ролик – с извинениями. Наш корреспондент побеседовал с певцом и о его склонности к эпатажу, и о том, зачем «золотому голосу России» два телохранителя, и о том, когда же артист наконец женится. На какие-то вопросы Николай отвечал серьезно, а где-то и шутил – думаем, читатели газеты «Эфир» без труда отличат одно от другого. Не пропустите материал в свежем номере.
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