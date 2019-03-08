Говорят, юмористы в жизни обычно сильно отличаются от себя на сцене. Но про Михаила Жванецкого знакомые в голос уверяют: он всегда остается самим собой. 6 марта главному «дежурному по стране» исполнилось 85 лет. В честь этой даты мы выяснили 5 признаков Михаила Жванецкого. Читайте в новом выпуске популярного пермского еженедельника «Эфир».