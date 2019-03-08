Один момент: Вам - комплимент

Конечно, женщинам приятно принимать поздравления с 8 Марта. Но при этом все дамы втайне уверены, что петь им дифирамбы следует не только в этот день, а круглогодично и по возможности с утра до вечера. Актеры, шоумены и музыканты полностью с этим согласны, поэтому говорят своим любимым комплименты и в праздники, и в будни. Накануне 8 Марта мы узнали, что и кому говорили Михаил Боярский, Гарик Харламов, Павел Прилучный и др. Подробности - в свежем номере газеты «Эфир».